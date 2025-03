Ilrestodelcarlino.it - Lo sport è in calo tra i ragazzi: "Dilaga l’uso della tecnologia"

Loè fondamentale nella crescita di un individuo. Ad ogni età le persone dovrebbero tenersi in forma in qualche modo, ma per i giovani è ancora più importante. Quantosi fa in Italia oggi? I dati Istat del 2021 mostrano che sono aumentate le persone che praticano attivitàiva nel tempo libero: dal 59,1% del 2000 si è passati al 66,2% del 2021. Nel 2020 il Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) ha registrato oltre 14 milioni di tesserati nelle federazioniive nazionali, con un incremento di 2 milioni rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda i giovani dai 3 ai 17 anni, però, l’Istat segnala che la praticaiva è scesa dal 51,3% al 36,2%, in aumento è la sedentarietà. Perché? Tra i motivi principali c’è l’utilizzo delle tecnologie. Sempre più giovani, infatti, preferiscono trascorrere la giornata davanti a uno schermo piuttosto che uscire e fare