Gli studenti delle medie Fiori intervistano le societàive formiginesi. Lo, si sa, non è solo una questione di muscoli. L’attività fisica ha un impatto potente non solo sul corpo ma anche sulla mente. Un vero toccasana qui dove giovani e adulti guardano allocome veicolo di inclusione: un’occasione per abbattere ogni tipo di barriera, fisica e mentale. Formigine è una bellissima città, che propone varie offerteive: Solaris, Nuovaiva, PGS Smile, Nenryukan, Highlanders rugby e PGS Fides, tutte società frequentate da noi studenti. Il presidente Bandieri della PGS Smile, dice: ogni allenamento è un momento di crescita non solo fisica, ma anche emotiva e sociale. La società comprende calcio, basket e pallavolo garantendo una personalizzazione nell’approccio. Nel 2004, l’istruttore Cuoghi, con l’aiuto di alcuni allievi, decide di dar vita a una scuola di karate: il Nenryukan karatè club.