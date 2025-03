Iodonna.it - Lo spiega Michael Chandler, ex bodyguard della Royal Family

L’avrete notato. Da Kate Middleton a re Carlo i reali evitano di allacciarsi la cintura di sicurezza – specie in occasioni pubbliche e importanti. Sia che siano seduti nei sedili posteriori che in quelli anteriori, e persino alla guida (qualche volta). Ma non temono multe o rimproveri da parte dei vigili? Oppure, banalmente, non li preoccupa la propria sicurezza personale? Re Carlo III arriva a Buckingham Palace in auto, folla in delirio X Perché Kate e tutti gli altri reali non indossano mai le cintura di sicurezza?Anche la diligentissima principessa Anna è stata beccata dai fotografi senza seatbelt, la cintura di sicurezza.