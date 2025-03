Nerdpool.it - Lo showrunner della serie TV di God of War condivide un nuovo sorprendente aggiornamento

LoprossimaTV di God of War su Prime Video ha condiviso alcune nuove sorprendenti informazioni sullo show. Annunciato alla fine del 2022, il lavoro su questo adattamento di God of War del 2018 è proseguito silenziosamente dietro le quinte per oltre due anni. Solo qualche mese fa si è saputo che Ronald Moore, exdi Battlestar Galactica e Outlander, si è occupato dell’adattamento. E mentre sembra che God of War sia ancora lontano dall’approdare su Prime Video, sembra che Amazon sia già entusiasta di ciò che Moore e compagnia stanno facendo sul progetto.Intervenendo al Sackhoff Show, Moore ha parlato brevemente del suo lavoro in corso su God of War. In particolare, Moore ha detto che Amazon ha già scelto God of War per due stagioni su Prime Video, cosa che non è mai stata detta prima.