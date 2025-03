Ilrestodelcarlino.it - Lo sfogo di Spazzafumo: "I genitori facciano i genitori, basta fare gli amici dei figli"

Dopo gli attacchi ricevuti sui social e non solo, in merito all’evento delittuoso accaduto all’alba di domenica, il sindaco di San Benedetto ha sbottato esprimendo il proprio pensiero a cuore aperto.ha ricordato che i carabinieri di San Benedetto hanno arrestato tre persone per la rissa che ha portato alla morte di Amir Bhenkarbush, ucciso a coltellate; che tra gli arrestati ci sono un italiano e un giovane di origine romena, entrambi di Giulianova,della vittima, che il romeno è coimputato con Bhenkarbush in un processo per tentato omicidio risalente al 2023, in corso a Teramo. Ha ricordato che è stato arrestato anche un ragazzo nato in Italia e residente a Grottammare e che sono accusati a vario titolo di rissa aggravata, omicidio e tentato omicidio e che le indagini proseguono per ricostruire l’intero episodio e chiarire i ruoli di ciascuno, mentre i carabinieri del nucleo radiomobile di San Benedetto e del nucleo investigativo di Ascoli hanno posto sotto sequestro il locale dove la lite è iniziata.