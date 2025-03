Romadailynews.it - “Lo scrittojo di Pirandello” da sabato 22 marzo al Teatro Elsa Morante (Roma)

), 22-29Auditorium del Parco (L’Aquila), 1 e 2 aprileRidotto delMercadante (Napoli), 8 e 9 aprileLODIda Luigidi Roberto Gandini e Roberto ScarpettiPiccola Compagnia – Laboratorio Teatrale Integrato Piero GabrielliProduzionediNazionalecon il sostegno del MiC – Direzione Generale dello SpettacoloTorna, dopo il grande successo della scorsa stagione, LODI, uno spettacolo che raccoglie alcune tra le più belle pagine del grande scrittore siciliano in una chiave pensata espressamente per il pubblico delle scuole grazie a una messa in scena ludica, attenta ai temi sensibili dei ragazzi e inclusiva, come nella tradizione del Laboratorio Teatrale Integrato “Piero Gabrielli”.