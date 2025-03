Ilgiorno.it - lnternazionali d’Italia, Cazzaniga detta legge. E Bosio porta sul podio il team Fiorin

Leggi su Ilgiorno.it

Finale incredibile per i brianzoli Filippoe Giovanniche dominano la prova degli allievi di secondo anno agli InternazionaliSeries di Mountain Bike che sono scattati a San Zeno di Montagna con la prima manche nel Veronese. Una doppietta di assoluto valore quella conquistata dai nostri ragazzi in un contesto di qualità e imnza come la Challenge in cinque prove che sabato prossimo, ad Argentario nel Grossetano, vivrà il secondo atto. Ma torniamo alla gara veronese, una sfida appassionante che ha visto emergere il promettente, classe 2009 nato a Desiocolori dell’Unione Ciclistica Costamasnaga di patron Egidio Mainetti. Perfetto nel guidare la bicicletta, nonostante gli atleti hanno dovuto fare i conti con la pioggia e il terreno fangoso,si è liberato degli avversari dall’alto di una buona condizione di forma.