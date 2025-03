Europa.today.it - Ljubicic: "Sinner potrebbe fare il Grande Slam. Tre mesi fuori per lui non sono un problema"

Compleanno speciale per Ivan, che spegne oggi 46 candeline. Diciannove anni fa, minuto più, minuto meno, stava per scendere in campo da numero 6 del mondo contro l’amico Federer nella finale del 1000 di Miami (poi persa con un triplice 7-6) e da lì a poco avrebbe raggiunto la semifinale.