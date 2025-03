Tg24.sky.it - Livorno, insieme per 55 anni muoiono a distanza di 36 ore

Il cuore di Sergio non ha retto alla scomparsa della sua Lolita. Sono statiper 55e sono morti adi 36 ore l’uno dall’altra. A raccontare la storia di due ottantenni della provincia diè oggi Il Tirreno che, complici le parole del figlio della coppia, ricostruisce l’amore di Sergio Cresti e Lolita Ghezzi.L'amore di Sergio e LolitaLa donna, malata di Alzheimer, si è spenta in una casa di riposo di Bibbona lo scorso 12 marzo, il giorno del 50esimo compleanno del figlio Michele. Il cuore del marito (già provato da una malattia a cui si era sommata una brutta caduta) non ha retto alla lontananza dalla moglie prima e all’ultimo saluto poi. Quando ha saputo della scomparsa, racconta il figlio, sopraffatto dal dolore "ha fatto un sospiro e lì dentro c'era tutto. Non c'era bisogno che aggiungesse niente, ero consapevole di quanto il suo cuore fosse in frantumi.