LIVE Paris-Olimpia Milano Eurolega basket 2025 in DIRETTA | trasferta fondamentale per i playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladi, trentesima giornata dell’di! E’ una sfida decisiva per entrambe le squadre sulla strada verso i, ad una manciata di partite al termine della stagione regolare.Da una parte l’EA7 Emporio Armani reduce dal successo importante per la classifica ma anche per il morale contro la Stella Rossa (80-82) che ha cancellato il ko precedente in casa contro il Fenerbahce Istanbul. I meneghini hanno un record di 16-13 al pari proprio dei balcanici, del Barcellona e delavversario odierno che gli consente di rimanere in lizza per un posto in post-season. Coach Ettore Messina spera di ritrovare Nikola Mirotic, con Zach LeDay e Shavon Shields pronti a dare man forte per trascinare i compagni.