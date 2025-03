Oasport.it - LIVE Paris-Olimpia Milano, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: trasferta fondamentale per i playoff, Mirotic e Shields in quintetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-3 NICO MANNION! SI SCUOTE L’, TRIPLA.12-0 Bomba di Ouattara dall’angolo: doppia cifra di vantaggio, francesi solidi!9-0 TJ Shorts col palleggio, arresto e tiro:allunga,ancora a secco dopo quasi 4?!7-0 Un solo libero segnato da Herrera.Fallo antisportivo di Leandro Bolmaro!Avvio di match difficile perche non riesce a bucare la difesa dei padroni di casa.6-0 Ancora un canestro pesante per i parigini, questa volta con Ward.3-0 Jantunen con la tripla in transizione che apre le marcature del match!Tutto è pronto per la palla a due. Buona partita a tutti!Questi gli Starting five scelti dai due coach: Shorts, Herrera, Ward, Jantunen Hayes (); Mannion, Bolmaro, LeDay,)20:25 E’ il momento della presentazione delle due squadre, in un Adidas Arena completamente esaurita in ogni ordine di posto per una sfida di altissimollo.