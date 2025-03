Oasport.it - LIVE Paris-Olimpia Milano 92-79, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: meneghini ko in un match chiave per i playoff! 24 punti di TJ Shorts

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:33 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito anche quest’oggi. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo!22:30 TOP SCORER:24, Herrera e Lo 13;: Causeur 18, Mannion 17, LeDay 14Finisce qui:rispetta il fattore campo e piega l’col punteggio di 92-79!92-79 Shavon Shields si butta dentro per rendere meno pesante il passivo.92-77 Maodo Lo per la tripla del +15 che avvicinaal successo!89-77 2/2 ai liberi anche percon Maodo Lo, che ristabilisce il +12.87-77 2/2 per Zach LeDay in lunetta:vuole rimanere in vita, -10.87-75 1/2 per Zach LeDay a cronometro fermo.87-74 Ouattara segna dall’arco: +13, time-out Messina con i francesi che provano a dare la spallata decisiva!84-73 Zach LeDay da due!84-71 Un solo libero segnato da TJ