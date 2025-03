Oasport.it - LIVE Paris-Olimpia Milano 84-73, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: ultimi 5? decisivi, i milanesi tentano il tutto per tutto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA87-75 1/2 per Zach LeDay a cronometro fermo.87-74 Ouattara segna dall’arco: +13, time-out Messina con i francesi che provano a dare la spallata decisiva!84-73 Zach LeDay da due!84-71 Un solo libero segnato da TJ Shorts.83-71 Sottomano magnifico di TJ Shorts! 23 punti per lui, inarrestabile.81-71 2/2 per Zach LeDay a cronometro fermo!81-69 Tyson Ward da due per il +12.Mikael Jantunen rientra negli spogliatoi dopo una botta a seguito di un contatto.79-69 Herrera brucia la retina da tre! 13 punti per lui, +10.76-69 NICO MANNION DA DUE!CARUSO CANCELLA WARD!Inizia la frazione decisiva a Parigi!Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30?ancora avanti 76-67 sull’!76-67 TJ Shorts col fallo! Che giocata dell’americano, ma sbaglia il libero.