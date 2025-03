Oasport.it - LIVE Paris-Olimpia Milano 61-51, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: TJ Shorts inarrestabile, i milanesi rimangono in scia nel terzo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA71-67 RIMORCHIO DI ARMONI BROOKS! -4.Rientra in campo Shavon Shields!71-65 2/2 anche per Ward in lunetta.69-65 2/2 a cronometro fermo per l’ex Real Madrid, salendo a quota 18 punti: -4.69-63 ARMONI BROOKS RESTITUISCE SUBITO IL FAVORE! BOMBA, -6.69-60 Tripla di Hommes per il +9.66-60 CAUSEUR! ALTRO CANESTRO, -6 E TIME-OUT.Shavon Shields rientra in panchina dopo una botta. Si spera non sia nulla di grave e che possa rientrare per l’ultima parte di partita!66-58 FABIEEN CAUSEUUURR! TRIPLAAAAAAAAA66-55 Ancora l’ex di turno da due per il nuovo +11.64-55 1/2 per Maodo Lo ai liberi.63-55 Fabien Causeur di forza!63-53 Tap-in di Sy.61-53 2/2 per Zach LeDay in lunetta: ancora -8!61-51 Tripla dall’angolo di Hommes!58-51 2/2 per Nikola Mirotic a cronometro fermo: altri due punti rosicchiati dall’, -7!58-49 Chiuso il 2+1 dal francese ex Real Madrid per riportaresotto la doppia cifra di svantaggio!58-48 CAUSEUR COL FALLO!58-46 Virata perfetta di Nikola Mirotic.