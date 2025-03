Oasport.it - LIVE Paris-Olimpia Milano 48-37, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: i meneghini provano a limitare i danni all’intervallo lungo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude anche il secondo quarto:l’insegue di nove lunghezze il(48-37)!48-37 Dentro il libero aggiuntivo.48-36 SHIELDS COL FALLO! IL RUGGITO DEL FUORICLASSE.48-34 Bomba di Jantunen per il massimo vantaggio parigino.45-34 Herrera brucia la retina dall’arco! Ancora +11, altro time-out Messina con meno di due minuti alla seconda sirena.42-34 TJ Shorts dalla media! +8.40-34 Zach LeDay si sblocca in questo match! Appoggio e -6.40-32 2/3 per Jantunen ai liberi.38-30 2/2 per Nico Mannion in lunetta.38-30 Nico Mannion attacca benissimo il ferro: 13 punti per lui e -8.38-28 Step back da tre di Maodo Lo: il graffio dell’ex, +10!35-28 Taglio in backdoor di ‘Pippo’ Ricci: l’non molla, mini-parziale e time-out chiamato da Tiago Splitter.