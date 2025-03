Oasport.it - LIVE Paris-Olimpia Milano 22-18, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: 9 punti di Nico Mannion, francesi a +4 dopo 10?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude il primo quarto sul punteggio di 22-18 in favore del!22-18 Palleggio, arresto e tiro di TJ Shorts.20-18 FABIEN CAUSEUR DA TRE!NON MOLLA, -2.20-15 Hayes col tap-in: mini-parziale dei parigini, +5.18-15 2/2 per TJ Shorts in lunetta:torna a segnareun breve digiuno per il +3.16-15 STEFANO TONUT! TRIPLAAAAAAA16-12 ANCORA LUIII:OO MAAANNIOOON! DA TRE, -4.16-9OO MAANNIOON! BOMBAAAAAAA16-6 Maodo Lo si mette in proprio e va fin in fondo: +10!Fallo tecper Zach LeDay!14-6 Schiacciata di Dossou-Yovo riportarea +8 a metà primo quarto!12-6 SHAVON SHIEEELDS! ALTRA TRIPLAAAAAAA12-3! SI SCUOTE L’, TRIPLA.12-0 Bomba di Ouattara dall’angolo: doppia cifra di vantaggio,solidi!9-0 TJ Shorts col palleggio, arresto e tiro:allunga,ancora a seccoquasi 4?!7-0 Un solo libero segnato da Herrera.