Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 5-8, Mondiali curling femminile 2025 in DIRETTA: le elvetiche impongono la legge del più forte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.56: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata13.55: Ora le azzurre dovranno pensare a vincere le partite che servono ad evitare brutte sorprese e iniziare a pensare al prossimo anno13.54: Forse la migliore versione dell’al Mondiale dinon è bastata a battere unache non ha iniziato bene e poi ha trovato la quadra al momento giusto13.52: Non ci è andata lontana Constantini ma non è riuscita a promuovere la guardia e a trovare la doppia bocciata oggettivamente al limite dell’ impossibile. Lavince 8-5 e di fatto elimina l’dalla corsa per i playoff13.51: Due stone svizzere a punto quando manca l’ultimo tiro di Constantini, serve un miracolo per la doppia bocciata13.48: Sempre una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri dell’ultimo end, c’è poco da fare13.