Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 3-4, Mondiali curling femminile 2025 in DIRETTA: elvetiche di nuovo avanti nel quinto end

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.21: Ancora un punto per lache non sbaglia l’ultima bocciata, si deve accontentare e torna in vantaggio: 3-4 ma le azzurre sono in partita12.16: Una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri delend12.11: Due stone azzurre a punto dopo 6 tiri delend12.06: Non va a prendersi rischi Constantini e si prende il punto rinunciando di fatto all’ultimo tiro con la stonena a punto attorniata da stone svizzere. 3-3 dopo 4 end11.58: Una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri dell’end. Grande traffico nella casa con 3 stone azzurre e 4 svizzere11.52: Una stone azzurra a punto dopo 8 tiri del quarto end11.48: Una stonea punto dopo i primi 4 tiri del quarto end11.45: Sta giocando bene la squadra azzurra che costringe laa prendere il punto piazzando la stone al centro della casa.