Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 0-2, Mondiali curling femminile 2025 in DIRETTA: elvetiche avanti dopo il primo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.26: Sbaglia anche la. L’ne deve approfittare11.24: non precisa la bocciata delle azzurre che ora hanno una sola stone a punto e potrebbero essere costrette a prendere il punto11.21: Due stone azzurre a punto8’tiri del secondo end11.18: Stone azzurra a punto4 tiri del secondo end11.14: Constantini sfiora la doppia bocciata molto difficile all’ultimo tiro e lapiazza due stone a punto: 0-2ilend11.10: Laprepara la mano da due punti piazzando due stone dai lati opposti della casa quando mancano 4 tiri11.07: Casa libera da stone6 tiri delend. Mano alla11.03: La partita di oggi è sulla carta fuori portata per le azzurre ma mai dire mai.11.01: L’è uscita sconfitta anche dalla sfida di questa notte contro la Cina e dunque ora è spalle al muro ma è bene che si guardia anche dietro in classifica per evitare brutte sorprese10.