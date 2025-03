Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Cirstea, WTA Miami 2025 in DIRETTA: si comincia con l’azzurra al servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRIMO SET18:35 In corso il riscaldamento prepartita, tra poco più di tre minuti si comincerà con la marchigiana al.18:33 La vincente della sfida troverà al secondo turno la statunitense Danielle Collins, esentata dal primo turno in quanto testa di serie.18:29 Quello che andremo a commentare sarà il secondo confronto diretto in assoluto tra le due conche nel 2020 perse nettamente all’ITF di Dubai.18:25 La bulgara Tomova approda al secondo turno superando in tre parziali l’americana McNally. Tra poco più di 10 minuti via alla sfida tra.17:35 E’ arrivata la reazione dell’americana McNally, che porta il match al terzo set. Un pizzico di attesa ulteriore prima dell’ingresso in campo di Elisabetta