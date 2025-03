Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Cirstea, WTA Miami 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:29 Quello che andremo a commentare sarà il secondo confronto diretto in assoluto tra le due con l’azzurra che nel 2020 perse nettamente all’ITF di Dubai.18:25 La bulgara Tomova approda al secondo turno superando in tre parziali l’americana McNally. Tra poco più di 10via alla sfida tra.17:35 E’ arrivata la reazione dell’americana McNally, che porta ilal terzo set. Un pizzico di attesa ulteriore prima dell’ingresso in campo di Elisabetta.16:50 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta di. Concluso daistanti il primo set tra Tomova e McNally, con la bulgara impostasi per 6-3. Al termine di questo incontro toccherà alla marchigiana. A tra poco!Buongiorno e benvenuti nellatestuale deldi primo turno del WTA 1000 ditra Elisabettae la rumena Sorana