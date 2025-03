Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Cirstea, WTA Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurra in campo dopo Tomova-McNally

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:50 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta di. Concluso da pochi istanti il primo set tra, con la bulgara impostasi per 6-3. Al termine di questo incontro toccherà alla marchigiana. A tra poco!Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di primo turno del WTA 1000 ditra Elisabettae la rumena Sorana. Secondo confronto diretto in assoluto tra le due conche nel 2020 perse nettamente nell’ITF 100 di Dubai. La vincente della sfida troverà al secondo turno l’americana Danielle Collins., ventiquattrenne anconetana, arriva acon in dote soltanto tre vittorie stagionali. Quarti di finale di Cluj-Napoca il miglior risultato del suoche stenta finora a decollare.