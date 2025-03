Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Cirstea 3-6 6-7, WTA Miami 2025 in DIRETTA: la marchigiana cede all’esordio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:31 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.20:30 Un’ora e 49 minuti di gioco impiegate daper superare l’italiana. Un ACE e 5 doppi falli per la, che ha servito con il 67% di prime ricavandone il 59% di punti. 3 ACE ed un solo doppio errore per la rumena, capace di ottenere il 70% dei punti con la prima.SORANAb. ELISABETTA6-3 7-6 (5). Peccato. L’azzurra colpisce male il rovescio dopo aver giocato una risposta aggressiva. Termina subito il suo torneo.6-5. Senza paura Elisabetta alza il ritmo e trova il dritto vincente.6-4. Splendido rovescio vincente dal centro dell’anconetana.