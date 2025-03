Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Cirstea 3-6 5-6, WTA Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurra serve per restare nel match

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30perde il controllo del dritto incrociato.0-30 E’ lungo purtroppo il dritto in avanzamento del.0-15 Rovescio incrociato vincente della veterana di Bucarest.6-5 Game. Scappa via il rovescio in controbalzo di, che dopo il cambio di campo servirà nuovamente pernel.40-0 Servizio vincente della rumena.30-0 In corridoio la risposta di dritto della marchigiana.15-0 ACE.5-5 Game. Sulla riga il dritto lungolinea del.AD-40 Servizio e rovescio a bersaglio per Elisabetta.40-40 Risposta di rovescio aggressiva e dritto vincente di. Parità.40-30 Solido dritto in avanzamento della rumena.40-15 Splendido dritto incrociato dell’anconetana, che si carica.30-15 Non passa il dritto in uscita dal servizio del