Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Cirstea 3-6 4-3, WTA Miami 2025 in DIRETTA: arriva il break dell’azzurra!

3-4 Game. Dritto vincente della rumena.40-0 Non passa il dritto difensivo.30-0 Decolla la risposta di dritto della marchigiana.15-0 Servizio vincente.4-2 Game. Scappa via il rovescio lungolinea della rumena, che torna ora alla battuta.40-30 Terzo doppio fallo.40-15 In corridoio il rovescio incrociato della tennista di Bucarest.30-15 E' lungo il dritto in uscita dal servizio dell'anconetana.30-0 Non passa la risposta di rovescio della rumena.15-0 Fuori misura l'accelerazione di dritto da parte di.3-2! Risposta angolata e rovescio lungolinea vincente. Alè Elisabetta!40-AD Palla. Scappa via il dritto dal centro della tennista di Bucarest.40-40 Si ferma sul nastro il rovescio lungolinea di