Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Cirstea 2-3, WTA Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurra è sotto di un break

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Non passa il dritto difensivo dell’italiana.AD-40colpisce male la risposta di rovescio.40-40 Con attenzione Elisabetta gioca un dritto carico e profondo. Parità.30-40 Palla del doppio. Scappa via il dritto della marchigiana.30-30 Ottima risposta di rovescio della rumena.30-15 Secondo doppio fallo di.30-0 Elisabetta muove la sua avversaria provocandone l’errore.15-0 Servizio e rovescio lungolinea vincente del.4-2 Game. Con uno straordinario dritto lungolinea in corsa vincente la rumena conferma il.40-30 E’ lungo il recupero di rovescio della marchigiana.30-30 Rovescio in avanzamento vincente di.15-30 Rovescio lungolinea in contropiede ben giocato dalla rumena.0-30 Ottima risposta di rovescio del