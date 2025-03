Oasport.it - LIVE Bronzetti-Bouzas Maneiro, WTA Miami 2025 in DIRETTA: giocatrici in campo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Miracoloso passante di dritto di Lucia, la spagnola si è mangiata una comoda chiusura di dritto dopo la prima.15-15 Scentra il comodo dritto.15-0 Primo punto per la spagnola.Jessicaal servizio!18:21 Chi vince trova la testa di serie n.28 Maria Sakkari (GRE) al secondo turno.in!18:14 Un precedente tra le due contendendi, vinto dalla spagnola per 7-6 al terzo. Si giocava sul cemento di Cincinnati.18:07 Linette b. Pavlyuchenkova 7-6(3), 6-2! Tra pochi minuti l’azzurra!17:22 Dopo 75? di gioco siamo 7-6(3) per Linette. Poi la romagnola!17:10 Lunghissimo e articolato primo parziale tra Pavlyuchenkova e Linette, le due sono sul 6-5 dopo un’ora di gioco. Poi!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella partita di 1° turno del WTA 1000 ditra Luciae Jessica(SPA).