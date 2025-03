Oasport.it - LIVE Bronzetti-Bouzas Maneiro, WTA Miami 2025 in DIRETTA: azzurra in campo tra pochi minuti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:14 Un precedente tra le due contendendi, vinto dalla spagnola per 7-6 al terzo. Si giocava sul cemento di Cincinnati.18:07 Linette b. Pavlyuchenkova 7-6(3), 6-2! Tral’!17:22 Dopo 75? di gioco siamo 7-6(3) per Linette. Poi la romagnola!17:10 Lunghissimo e articolato primo parziale tra Pavlyuchenkova e Linette, le due sono sul 6-5 dopo un’ora di gioco. Poi!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella partita di 1° turno del WTA 1000 ditra Luciae Jessica(SPA).La numero 58 del mondo precede di appena 4 posizioni l’, che non ha un esordio facile in Florida. Ci si gioca un posto in secondo turno contro la testa di serie n.28 Maria Sakkari (GRE) che parte già alla seconda partita.