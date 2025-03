Oasport.it - LIVE Bronzetti-Bouzas Maneiro 6-4, 3-0, WTA Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurra ha vinto 7 degli ultimi 8 game!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Il nastro aggiusta il rovescio a.15-0 Mamma mia. Colpisce la riga con la seconda Lucia, non risponde di rovescio. Altra mazzata psicologica per lei.3-0 Addirittura a zero brekka Lucia. Parziale di 7-1 dal quel 1-3 nel primo parziale!0-40 Risposta incisiva dicon il dritto!0-30 Clamoroso errore di rovescio di, eroica difesa di!0-15 Questo è il! Errore gratuito di dritto dopo il servizio di!2-0 GRANDISSIMOsalvato da Lucia! Chiude con il dritto anomalo!40-30 PRIMA VINCENTE!!30-30 Sbaglia di dritto la spagnola.15-30 Lungo il rovescio in palleggio. Rosicchia un punto!0-30 In rete il dritto di Lucia.0-15 Con il rovescio picchia e fa punto la spagnola.