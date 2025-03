Oasport.it - LIVE Bronzetti-Bouzas Maneiro 2-3, WTA Miami 2025 in DIRETTA: quattro break su cinque game disputati nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Bel punto di. 30? di gioco, primo set ancora tutto da giocare.2-3 Lungo il dritto di. Quanti errori!40-A Gratuito, di rovescio. Palla! Forza.40-40 Bruttissimo errore di Lucia che stecca il dritto in palleggio, peccato.40-A Doppio fallo (3°)!!40-40 Con il rovescio!!!40-30 Servizio dritto e comoda chiusura.30-30 Lungo un bruttissimo rovescio dell’azzurra.15-30 Bel dritto a sventaglio a segno di Lucia!15-15 Largo il rovescio di.15-0 Non risponde di dritto.1-3 Stavolta ce la fa, con il rovescio profondo e potente.40-A Altra risposta incisiva di rovescio e altra palla.40-40 Difesa ambiziosa della spagnola con il rovescio.infinito!40-A Lungo il recupero di dritto di Lucia.