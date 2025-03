Dayitalianews.com - Livatino, online podcast prodotto da arcidiocesi di Catania

Si può ascoltare sul canale Spotify del giornale diocesano Prospettive il“Sub tutela Dei: il giudice, tra fede e giustizia” realizzato dagli studenti della seconda edizione del corso di formazione per comunicatori organizzato dall’di.La puntata dedicata al giudice beato s’inserisce in una programmazione a lungo termine che vedrà altre puntate della serie “Santi e martiri siciliani dei nostri tempi” e nuovi contenuti realizzati dall’equipe dell’ufficio delle comunicazioni sociali.L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Caritas diocesana, si propone di offrire un nuovo modo di raccontare storie, progetti ed esperienze della comunità.La puntataapprofondisce il percorso umano e professionale del giudice martire e beato, il suo impegno nella lotta alla mafia e il legame tra fede e giustizia, fino al sacrificio estremo.