Lapresse.it - Lituania: Baltici e Polonia si ritirano da trattato contro mine antiuomo

Milano, 18 mar. (LaPresse) – Questa mattina il ministero della Difesa dellaha annunciato che, insieme a, Lettonia ed Estonia, si ritirerà dalla Convenzione di Ottawa del 1997l’uso di. “Negli ultimi anni le minacce militari agli stati confinanti con Bielorussia e Russia sono aumentate notevolmente, per questo è importante rafforzare le capacità di deterrenza e difesa di questi Paesi”, si legge in una nota del ministero lituano, “verranno sfruttate tutte le opportunità per rafforzare la deterrenza e difendere ed esercitare efficacemente la libertà di scelta dell’azione militare”.