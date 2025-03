Thesocialpost.it - Littizzetto e gli insulti ai soldati italiani, generale Battisti: “Chieda scusa”

Leggi su Thesocialpost.it

La battuta di Luciana, secondo cui “noinon siamo capaci di fare le guerre, facciamo cagarissimo a combattere”, ha sollevato un’accesa polemica che non accenna a placarsi. La frase, pronunciata durante una trasmissione televisiva con Fabio Fazio, sebbene inserita in un contesto satirico, è stata giudicata offensiva da molti, soprattutto tra coloro che hanno indossato l’uniforme militare o che fanno parte delle forze armate italiane.Tra le voci più critiche c’è quella deldi corpo d’armata Giorgio, attuale presidente della Commissione Militare del Comitato Atlantico Italiano. In un’intervista,ha chiarito il suo punto di vista con parole dure: “Non seguo per principio i programmi dove compare la signoraperché, per quanto può valere, non gode della mia stima come personaggio pubblico.