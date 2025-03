Littizzetto e gli insulti ai militari generale Battisti | Chieda scusa

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Non si placa la polemica intorno alla dichiarazione di Luciana, secondo la quale "noi italiani non siamo capaci di fare le guerre, facciamo cagarissimo a combattere". Una battuta che, pur in un contesto satirico, è apparsa a molti offensiva, soprattutto per chi ha indossato e indossa l’uniforme con onore e sacrificio. A .