Litizzetto | Facciamo cagarissimo a combattere Quando il riarmo europeo risveglia l’autorazzismo della sinistra

Roma, 18 marzo – Alcuni giorni fa, nel consueto siparietto a Che tempo che fa da Fabio Fazio, Lucianasi è lasciata andare in qualche sfottò di troppo contro l’Esercito Italiano e sull’incapacità degli italiani in fatto di guerre. Ora, da qualcuno che di solito parla di menopausa e pipì non ci aspettiamo di certo chissà quale capacità di analisi o che difenda l’onore delle armi patrie, ma è comunque significativo il contesto in cui sono arrivate queste prese in giro: una letterina ad Ursula Von Der Leyen per convincerla che ilsia una cazzata.La sparata autorazzista“O gallo sciagurato, non permetterti di chiamare infingardi gli ausoni: se non erro te lo insegnerà la lancia vibrata dalla mia mano”, così, nel poema del X secolo Gesta Berengarii, l’italiano Umfredo risponde al franco Uberto, trafiggendolo con il ferropropria lancia.