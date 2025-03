Agrigentonotizie.it - Lite furibonda in mezzo alla strada, i poliziotti riportano la calma e trovano uno dei due con un coltello in tasca: denunciato

Leggi su Agrigentonotizie.it

Intervengono per una, in, nel centro di Palma di Montechiaro, euno dei due esagitati con unin. È per l'ipotesi di reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere che l'uomo, un immigrato regolarmente presente sul territorio della città.