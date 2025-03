Notizie.com - Lite dietro le quinte al Grande Fratello: cosa è successo tra Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi

Leggi su Notizie.com

non le avrebbe mandate a dire a. Il presunto show durante la pubblicità nell’ultima puntata.leal, l’accusa di(Infinity) Notizie.comLa puntata di ieri, terzultima di questa stagione, ha acceso i riflettori su una discussione tra due dei protagonisti in studio. Tutto è partito da un post social di Stefania Orlando, showgirl eliminata un paio di settimane fa, che aveva accusato Shaila di creare rapporti solo per convenienza ai fini del gioco: “Finalmente Shaila prende le distanze da Lorenzo ma lo fa quando vede che la coppia non la porta in finale. Ora le conviene giocare la carta del vittimismo sperando che il pubblico la premi. Dov’è finito l’amore che tanto difendeva?”.