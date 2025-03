L’Italia è al top per tristezza lavorativa | solo il 4% dei lavoratori si dichiara felice e coinvolto Il report Gallup

Leggi su Orizzontescuola.it

La ricerca 'State of the global workplace2024' diha lanciato un allarme sul benessere lavorativo a livello globale. Il dato più preoccupante è che il 60% deisi sente emotivamente distaccato dal proprio impiego, mentre il 19% sperimenta sofferenza quotidiana. In altre parole, quasi 8 persone su 10 vivono una condizione di malessere legata al lavoro.L'articoloè al top per “”:il 4% deisi. Il