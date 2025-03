Oasport.it - L’Italia continua a scalare il ranking UCI: ai piedi del podio, grandi balzi di Ganna e Tiberi. Milan al top

Leggi su Oasport.it

ilUCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il Bel Paese ha infatti scavalcato la Danimarca e si è issato al quarto posto con all’attivo 12.930,53 punti, tenendosi alle spalle i Paesi Bassi (11.863,29) e la Francia (11.738,85). Il balzo in avanti di un gradino è frutto degli eccellenti risultati ottenuti alla Tirreno-Adriatico: Filippoe Antoniosuldella generale alle spalle dello spagnolo Juan Ayuso, quattro vittorie di tappe (la cronometro di, la stoccata di Andrea Vendrame e le due volate di Jonathan).Il Belgio è saldamente al comando con 22.680,72 punti, ampiamente davanti a Slovenia (17.576,14) e Spagna (15.240,43). Con questo scenario ci si presenterà allao-Sanremo, in programma sabato 22 marzo: la prima Classica Monumento della stagione si preannuncia spettacolare come sempre epotrà giocarsi due carte importanti come(apparso in grande forma anche in salita) e(in caso di arrivo allo sprint) per tornare a imporsi sul traguardo di via Roma.