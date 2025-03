Tpi.it - L’Istat: “L’abolizione del Reddito cittadinanza ha fatto aumentare le disuguaglianze”

: in Italia nel 2024 sono aumentate leLe politiche del Governo Meloni hanno prodotto un aumento dellein Italia: nel nostro Paese l’indice Gini – utilizzato a livello internazionale per misurare la diseguaglianza nella distribuzione del– è aumentato dal 30,25% del 2023 al 30,40% del 2024. Lo rilevanel suo rapporto sulla redistribuzione delin Italia pubblicato ieri, lunedì 17 marzo 2025.Secondo l’Istituto nazionale di statistica, “le modifiche al sistema di tasse e benefici introdotte nel corso del 2024 diminuiscono in lieve misura l’equità della distribuzione dei redditi disponibili delle famiglie”.In particolare, la sostituzione deldicon l’Assegno di inclusione ha significativamente ridotto le disponibilità economiche per circa 850mila famiglie e questo peggioramento, nel complesso, non è stato compensato dagli interventi effettuati dal centrodestra sul sistema fiscale e contributivo.