Veronasera.it - L’isolamento acustico in condominio migliora la qualità della vita e i rapporti di vicinato

Leggi su Veronasera.it

La lavatrice notturna, il calpestio delle scarpe con i tacchi, televisioni o musica ad alto volume ma anche traffico in strada: chi vive inconosce bene il fastidio dei rumori molesti. Tanto che sono spessissimo causa di litigi e di cause civili. In questo contesto, prevedere un.