Iltempo.it - L'ira dei generali su Littizzetto: "Offese ai militari e ai caduti, si scusi"

Il primi a tuonare contro le parole di Lucianasulle nostre forze armatein tv, nella trasmissione di Fabio Fazio sul Nove, Che tempo che fa, era stato il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia, Parasta e Medaglia d'Oro al Valor Militare. "Rispetto la signoracome donna e come artista, ma esiste un limite. Di fronte a uomini e donne che indossano l'uniforme con onore, bisognerebbe solo inchinarsi", aveva detto l'eroe di guerra, che in combattimento ha perso l'uso delle gambe nella battaglia del pastificio a Mogadiscio, nel 1993. La battuta che ha fatto indignare è quella suiitaliani, con la comica piemontese che aveva detto: "Noi italiani non siamo capaci di fare le guerre, facciamo ca**rissimo a combattere". A stigmatizzare oggi le parole diè il generale di corpo d'armata Giorgio Battisti, attualmente presidente della Commissione Militare del Comitato Atlantico Italiano.