Avellinotoday.it - Lioni, in scena la commedia scaramantica "La vostra invidia è la mia forza"

Leggi su Avellinotoday.it

Dopo il successo di Claudio Morici in “La malattia dell’ostrica”, torna ala rassegna “Teatro in movimento”, promossa dal Comune in collaborazione con la Commissione Cultura e Scuola e l’associazione Altraforma Aps. Giovedì 20 marzo, alle ore 21, presso il Multisala Cinema Nuovo in via.