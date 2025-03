Gqitalia.it - Lionel Messi aggiunge un altro capolavoro alla sua collezione di orologi

è una garanzia per chi èricerca di un po' di caloreero. Non c'è niente di meglio che aspettare di vedere il capitano dell'Inter Miami e della nazionale argentina mettere piede su un campo di calcio. Più e più volte,ha dimostrato di essere un collezionista serio, almeno quanto qualsiasi star dell'NBA. Proprio in questi giorni ha ribadito il concetto.ha un nuovo strabilianteoRich Storry/Getty Imageso Audemars Piguet Royal Oak Offshore Selfwinding Tourbillon Chronograph,courtesy press officeStavolta è stato unsegnatempo di alto livello firmato Audemars Piguet a catturare la nostra attenzione. Avvistato a Miami,indossava un Royal Oak Offshore Selfwinding Tourbillon Chronograph, un'edizione limitata di soli cinquanta esemplari.