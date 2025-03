Lanazione.it - L’invito rivolto a chi ha subito danni: "Fate le foto e conservate gli scontrini"

Il messaggio diramato dai sindaci dei territori colpiti dagli allagamenti è una raccomandazione a mantenere video edei materiali danneggiati. Conservaree fatture di materiale alluvionato o riacquistato, preventivi e fatture per spese sostenute. "Poi, quando sarà dichiarato lo stato di emergenza nazionale, saranno diffuse le procedure precise per la richiesta dei ristori". Al momento, nessuna domanda da inoltrare alle amministrazioni comunali. E’ un nodo ancora da sciogliere, quello dei risarcimenti a cittadini e imprese. "La stima deiper il nostro territorio è ancora in corso – dichiara Marco Goretti, coordinatore della Cna Empolese Valdelsa –. Anche la nostra sede di Empoli hadelle conseguenze, sebbene sia ancora presto per quantificarle con precisione. Il problema principale è stato causato dalle fognature.