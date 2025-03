Lanazione.it - L’invasione dei moscerini: "Trattamenti straordinari anche oltre le sponde"

Leggi su Lanazione.it

"Un piano dida concordare con Asl e Regione dopo un sopralluogo urgente che avverrà immediatamente sulledella Laguna". Questo il prossimo passo deciso ieri durante l’incontro a Firenze, in Regione, chiesto dal sindaco Andrea Casamenti. Ad attendere il primo cittadino c’erano l’assessore Leonardo Marras e il presidente Eugenio Giani: "Che ringrazio – sottolinea Casamenti – per essere stato presente nonostante l’ondata di maltempo che ha duramente colpito l’area fiorentina, pisana e livornese". In collegamento da remoto gli altri amministratori lagunari, i tecnici della Asl e dell’Arpat e il sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli. "Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato all’incontro – ha detto Casamenti –, perché quello della proliferazione deiè un fenomeno preoccupante che rischia di rovinare la qualità della vita e l’economia di un intero territorio, perciò abbiamo discusso di più soluzioni, dagli interventi che possono essere eseguiti nel giro di pochissimo e quelli da attuare in un prossimo futuro.