L’intervento di Mario Draghi in parlamento | Una difesa comune europea è un passaggio obbligato

è tornato a parlare in, intervenendo davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato per un’audizione sulla competitività. L’ex presidente del Consiglio ha evidenziato i rischi legati ai cambiamenti geopolitici, sottolineando come «la nostra sicurezza è oggi messa in dubbio dal cambiamento nella politica estera del nostro maggior alleato rispetto alla Russia che, con l’invasione dell’Ucraina, ha dimostrato di essere una minaccia concreta per l’Unione». Pur senza menzionarlo direttamente,ha fatto riferimento a Donald Trump, evidenziando come il ritorno di una politica protezionistica americana possa avere effetti pesanti sulle imprese europee: «I dazi annunciati da Washington avranno un forte impatto sulle imprese italiane ed europee».invoca una “catena di comando superiore” in Europa che “coordini eserciti eterogenei per lingua, metodi, armamenti e che sia in grado di distaccarsi dalle priorità nazionali operando come sistema dellacontinentale”.