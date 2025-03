Chiccheinformatiche.com - L’intelligenza artificiale “pigra”, si rifiuta di lavorare: “Non posso farlo al posto tuo”

L’idea di un’apocalisse robotica in cui le macchine si ribellano all’umanità può sembrare fantascienza, ma un episodio curioso ha fatto sorridere la community degli sviluppatori. Un’intelligenza, incaricata di generare codice, ha deciso dirsi di aiutare il suo interlocutore umano. La motivazione? Un ragionamento sorprendentemente “educativo”: «Generare codice per altri può creare dipendenza e limitare le opportunità di apprendimento».L’IA per sviluppatori che ha detto “no”: cosa è successo?L’episodio è stato condiviso su un forum dedicato a Cursor, un software che assiste i programmatori nella scrittura del codice grazie al. In teoria, l’AI dovrebbe semplificare il lavoro, generando righe di codice in base alle richieste dell’utente. Ma in questo caso, la tecnologia ha deciso di fare di testa sua.