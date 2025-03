Tvplay.it - Lindstrom fa sognare De Laurentiis: l’annuncio sul futuro è una fortuna

Il Napoli ha ceduto Jesperla scorsa estate, dopo che Aurelio Deaveva speso 30 milioni di euro per prenderlo dall’Eintracht FrancoforteJesperè arrivato al Napoli nell’estate 2023 per 30 milioni di euro dall’Eintracht Francoforte. Doveva essere il sostituto di Hirving Lozano, colonna portante della squadra dello scudetto vinto da Luciano Spalletti, ma è stato soltanto un flop totale. Non si è mai adattato al modo di giocare dei partenopei, è andato in difficoltà e ha giocato poche volte da titolare.faDesulè una(LaPresse) Tvplay.itClasse 2000, per non vedere il suo valore troppo deprezzato anche in questa stagione, il Napoli lo ha ceduto in prestito con diritto di riscatto all’Everton: 2 milioni di prestito più un riscatto da 22,5 milioni e un altro mezzo di bonus.