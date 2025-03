Anteprima24.it - Limatola, Marotta è il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia

Tempo di lettura: < 1 minutoCongresso aper eleggere ilperalla prenza del senatore e presidente provinciale Domenico Matera.La scelta è caduta su Massimiliano, unico candidato a ricoprire questo ruolo nel comune sannita. Consono stati nominati anche i componenti elettivi del coordinamento: Antonio Di Fonzo, Nicola, Giuseppe Di Piro, Angelo Giaquinto, Pietroe Antonietta Di Fonzo.“Un onore questo incarico – così commenta il neo– una testimonianza di quanto fatto nei precedenti mesi per fare in modo chepotesse radicarsi con forza sul territorio. Un duro lavoro che è stato riconosciuto dal senatore Matera che ringrazio per la fiducia accordata. E’ stato messo in piedi un gruppo di lavoro fatto di persone che hanno abbracciato da subito la causa per cercare di fare il bene del nostro territorio.